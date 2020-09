Storstjärnan kommer till Falköping: ”Intimt med nära kontakt med publiken”

Läs mer: Efter många år av engagemang säljer paret Vilhelmsro

27 och 28 november blir det storbesök på Vilhelmsro Gårdscafé. Rockbandet The Arks frontfigur Ola Salo kommer nämligen dit för två konserter i mer intim sättning.

Tillsammans med pianisten Christopher Dominique kommer sångaren att blanda låtar från sin egen karriär och låtar från hans personliga favoritartister.

– Han kommer att göra ett snitt ur sin repertoar som han gjort som artist och den repertoaren är ju ganska stor. Det är allt det han gjorde med The Ark och som soloartist. Sen har han ju gjort en del musikaler också, säger Ulf Lindén på Vilhelmsro Gårdscafé och fortsätter:

– Jag tror att det kommer att bli en konsert där han bjuder på sig själv och berättar om sitt liv som artist. Som konserterna läggs upp så kommer det att bli intimt med nära kontakt med publiken.

Kvällarna går annars i julens tecken med en julinspirerad buffé och bubbelmingel med pepparkakor.

– Det är första advent den helgen, så maten vi erbjuder blir julinspirerad. Vi vill inte göra ett stort julbord, men det kommer att ha toner av julen, säger Ulf Lindén.

Ola Salo slog igenom tillsammans med sitt band The Ark 2000 med låten ”It Takes a Fool to Remain Sane”. Sedan dess har bandet blivit ett av landets största akter med hits som ”Calleth You, Cometh I”, ”One of Us is Gonna Die Young” och ”The Worrying Kind”. Med den sistnämnda låten vann gruppen 2007 Melodifestivalen. Som soloartist har Ola Salo bland annat haft huvudrollen i ”Jesus Christ Superstar” på Malmö Opera och även släppt en soloskiva.

De två konserterna som arrangeras i Falköping är två av sammanlagt sex konserter som Ola Salo gör.

Biljetterna släpps på fredag förmiddag (25 september). Med tanke på restriktionerna som råder kommer det att vara 50 biljetter per kväll som säljs.