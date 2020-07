TV: Hundratals lockas av Lena Marias digitala sånglektioner: ”Jag har fått så oerhört fin respons”

Lena Maria Vendelius är från Habo, men bor numera i Jönköping. Med sitt artisteri har hon inte bara gjort sig ett namn i Sverige, utan även internationellt och då kanske främst i Asien där hon har en stor skara fans.

Precis som för de alla flesta artister så har den rådande världsomspännande pandemin gjort att konserter har omöjliggjorts, och i Anna Marias fall har det inneburit att en i vanliga fall fullbokad vår och sommar nu blivit helt ledig.

Men skam den som ger sig för den sakens skull. Istället för att resa världen över har Lena Maria hittat ett nytt sätt att kunna använda sitt artisteri för att nå ut till människor, detta genom att ge sånglektioner över internet.

– Via Facebook fick jag nys om en kurs genom Inspiro Academy, som lärde ut hur man ger just kurser över nätet. Det var ett 10-veckorsprogram som lärde ut allt från landningssidor till marknadsföring. Den var helt fantastiskt och jag kände att det var något jag ville göra, säger hon.

Sagt och gjort. De senaste tio veckorna har hon haft uppbyggnaden av sin plattform mer eller mindre som ett heltidsarbete. Kursen är uppbygd så att man först får ta en gratiskurs och om man efter det vill fördjupa sig ytterligare så kan man betala för den stora kursen. Där lärs allt från sångteknik och scenspråk till stöd och hållning ut i förinspelade videos. Lena Maria säger att hon hittills har fått varm respons från de som testat den.

– Jag har nog haft runt 1 000 elever under de senaste tio veckorna och har fått väldigt god respons vilket varit uppmuntrande. Bland annat från folk som haft corona som nu använder sången som ett instrument att bygga upp lungkapaciteten igen. Det är ju fantastiskt, säger hon.

Kan alla ta sånglektioner?

– Ja. Man behöver inte kunna noter eller dylikt utan alla är välkomna att ta del av kurserna, säger hon.

Hon säger att hennes kurser täcker de flesta sångtyper. På den något skämtsamma frågan om även growling och hårdrock ingår, så svarar Lena Maria något överraskande ja.

– Ja, men faktiskt. Nu kommer ingen få höra mig testa på just det, men man får lära sig om just growling i kurserna. Allt från klassiskt musik till det om man ska ta ytterkanterna av spektrat. Sen tror jag aldrig någon hårdrockare kommer ta mina kurser, så det är inte så att det läggs någon större vikt vid just growling, säger hon och skrattar.

Planen är nu att testa sig fram och förbättra kurserna i takt med tiden. Ambitionen är att i ett senare skede nå utanför Sverige med dem.

– Jag hoppas kunna översätta mina kurser till andra språk sen. Engelska, koreanska och japanska, då jag faktiskt har en stor del av min publik i Asien.