Ungdomscupen lockar tusental varje år – nu ställs den in igen: ”Roliga och viktiga år går till spillo”

När ungdomscuper tvingades att ställa in på grund av pandemin under förra året hoppades vi nog alla att det bara skulle vara en engångsföreteelse. 2021 skulle allt vara som vanligt och ungdomar fick åka iväg en vecka och spela en massa matcher.

Tyvärr har pandemin inte lagt sig och nu ställer fler och fler cuper in för andra året i rad. Både Gothia Cup i fotboll och Partille Cup i handboll, två av de största ungdomscuperna i världen, meddelade under tisdagen att de ställs in även i år. Under måndagen kom också beskedet att en av Skövde största fotbollscuper, Ulvacupen, ställs in.

– Det är jättetråkigt. Det är framförallt tråkigt för alla barn som inte får möjlighet att spela fotbollscuper. Det blir några roliga och viktiga år som går till spillo. Det finns en risk att man kanske inte får de här glädjestunderna inom sin idrott som bygger ett starkare intresse. Så det finns en viss risk att fler väljer att syssla med annat än idrott på grund av det här, säger Mattias Frisk som är ordförande i arrangörsklubben Ulvåkers IF.

Men det var aldrig någon tvekan på att ställa in?

– Vi sa redan förra året när vi ställde in då att den ekonomiska drivkraften aldrig får trumfa hälsoaspekten så av den anledningen var det ett ganska lätt beslut att fatta.

Det fanns aldrig någon tanken på att flytta cupen?

– Nu när vi har levt med pandemin i ett år så har vi också lärt oss en del under året. Förra året var vi nog ganska naiva i det att vi trodde att det skulle kunna vända fortare än vad det gjorde. Nu ser vi inte att samhället ska kunna öppnas så pass mycket att det kommer gå att genomföra cupen i augusti heller.

Hur stor smäll är det här för er ekonomiskt?

– Förra året gjorde vi ganska mycket anpassningar kring våra kostnader, vi är fortfarande en väldigt välmående förening. Men skulle vi inte få stöden som vi fått så skulle det vara allvarligt läge, helt klart.

Vad händer nu då, börjar ni ladda för nästa år redan nu?

– Precis, vi är jättesugna på att skapa en riktig cupfest för ungdomarna som kommer hit. Att ungdomarna som kommer har en riktigt kul upplevelse är ju lika mycket värt som intäkterna vi får tycker jag. Så av den anledningen kommer vi att satsa även nästa år. Vi hoppas på det bästa.