Urmakaren som sa upp sitt fasta jobb och blev mobil: ”Jag älskar att vara min egen boss”

Den mobila verkstaden, en vanlig husvagn modifierad till urmakarverkstad, står uppställd på garageuppfarten på Nypongatan i Mullsjö. Han kallar konceptet ”Quick-service”, snabbservice alltså, och premiären skedde på påskaftonen.

I verkstaden tar han emot kunder för snabba småjobb, som att byta band eller batteri på klockan, och enklare reparationer. Diverse mätinstrument finns i vagnen och en provtryckningsmaskin, som används för att provtrycka vattentäta klockor.

Varje lördag ställer han upp sin mobila verkstad på Västra torget i Jönköping, som enda urmakare i torghandeln.

– Jag stiger upp halv sex på morgonen och kör iväg till torget. Jag har min lilla plats där.

Tomas Schenström har sin bakgrund på anrika Engströms Urmakeri i Jönköping. Han har erfarenhet av och utbildning i en rad schweiziska klockmärken. Han trivdes bra på jobbet men efter 24 år som anställd fanns funderingarna där, på att byta spår i livet. Han hamnade i det så kallade vägskälet.

– Tiden går och man lunkar på i samma hjulspår, jag tyckte det var dags att gå vidare i livet. Man får lita på sin magkänsla, säger 58-årige Tomas.

I augusti förra året lämnade han Engströms, senare under hösten registrerade han sitt nya företag.

Han har kontoret och verkstaden i huset i Mullsjö. Urmakeri är en nischad bransch men hans målgrupp är bred, från kunder som vill ha batteriet i armbandsuret bytt till herrgårdsägare som behöver få fasaduret fixat.

– Jag har några herrgårdar här i Västra Götaland. När man kör in på infarten till en herrgården ser man ett stort ur ovanför entrén. En del av dessa är fortfarande mekaniska. Ibland har uren stått still i flera år, då försöker jag få igång dem. Ibland går inte det, då måste de elektrifieras.

Den modifierade husvagnen är en idé om att bredda verksamheten. Livet som egenföretagare innebär inget ekonomiskt överflöd, men han ”håller sig flytande” som han uttrycker det.

– På ett halvår har jag ändå fått lite fasta kunder. Det börjar sprida sig, folk hör av sig via internet. Mycket folk från Stockholm, av någon anledning. De hör av sig och vill ha hjälp med gamla klockor.

Mer frihet är ett ofta återkommande argument från personer som väljer att bli egenföretagare. Tomas Schenström kan bara instämma:

– Absolut, jag styr min egen arbetstid. Jag är ingen kvällsmänniska, tvärtom. Jag går upp tidigt på morgonen, rastar hunden och går sen till verkstaden och skruvar på någon klocka. Jobbar alla dagar i veckan, men har nära till jobbet.

Tiden tar aldrig slut, säger han.

– Allt handlar om tid, its all about time. Det är kärnan i hela min filosofi. Vi måste försöka hålla koll på tiden, vi har alla tider att passa.