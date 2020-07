Våldtäktsförsöket på Dotorpsgatan - ingen misstänkt i nuläget: ”Alla tips är välkomna”

Polisen vädjade i förra veckan om allmänhetens hjälp för att få in tips som skulle kunna leda till att man kan identifiera den gärningsman som under natten till torsdagen den 16 juli utsatte en kvinna för ett våldtäktsförsök på Dotorpsgatan.

– Som det ser ut från förra veckan så har vi inte fått in några tips som har varit relevanta för utredningen tyvärr, säger utredaren Carolina Björk Trogen.