Vanligt med uteserveringar inpå hösten – pandemin har inte påverkat tillstånden

I dag är tolv uteserveringar öppna i Falköping, med ytterligare två verksamheter som har tillstånd. Det rör sig om både kaféer och restauranger och de fick själva ange hur länge de ville ha öppet i ansökan inför sommaren.

– De flesta har tillstånd till slutet av september. Vi brukar sätta stopp i mitten av oktober så att de säkert är undanplockade innan det är dags för snöröjning, säger Anna Johansson, handläggare på Park och Gata i Falköpings kommun.

För kommunens del är det just snöröjningen som gör att man inte kan bevilja tillstånd för uteserveringar året runt. Skulle det komma snö under tiden som uteserveringarna fortfarande är ute får de plockas in.

– Men det har varit ganska snöfritt de senaste åren så det brukar inte vara några bekymmer. Men från restaurangernas sida kan jag också tänka mig att det blir för kallt för att använda uteserveringarna längre fram, säger Anna Johansson.

Coronapandemin och uppmaningarna om att äta utomhus snarare än inomhus har inte påverkat tillstånden. Inga nya verksamheter har tillkommit bland ansökningarna, och det har heller inte varit någon tydlig ändring i hur länge man vill kunna erbjuda sina gäster att sitta ute.

– Det har i princip varit samma som har sökt tidigare år, och det är den vanliga perioden. Det kan hända att det är någon som har sökt ända till sista oktober, men då brukar det ju också bli lite kallt att sitta ute, säger Anna Johansson.

– Hos oss är det ganska normalt att ha till den sista september.

Kommunen har inte erbjudit några rabatterade priser på avgifterna för uteserveringar med anledning av coronapandemin. I Falköpings kommun kostar det 100 kronor per kvadratmeter per säsong.

– Jag tror inte att vi ligger så högt jämfört med kommunerna runt omkring. Jag har i alla fall hört att vi inte är de dyraste, säger Anna Johansson.

